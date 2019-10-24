Güney Kıbrıs'tan siyasi sığınma isteyenlerin başında Suriyeliler geliyor

Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talebinde bulunan mültecilerin geldiği ilk on ülke arasında Suriye birinci sırada bulunuyor.

Alithia’nın Rum İçişleri Bakanlığı’nın istatistik verilerine dayandırdığı habere göre 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Rum Yönetimi’nden bin 893 Suriyeli, bin 201 Gürcü, 920 Hindu, 752 Pakistanlı, 744 Bangladeşli, 667 Kamerunlu, 351 Viyetnamlı, 347 Mısırlı, 266 Sri Lankalı, 209 İranlı ve bin 279 diğer ülke vatandaşı siyasi sığınma istedi.

Haberde, Güney Kıbrıs’a yasadışı ulaşan mülteci sayısının 40 bin, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların sayısının ise 30 bin olduğu hatırlatıldı.