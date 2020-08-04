Güney Kıbrıs ve Britanya 2020 – 2021 için Savunma ve Güvenlik konularında İkili İşbirliği Programı imzaladı

Güney Kıbrıs ve Britanya savunma bakanlıkları arasında 2020 – 2021 yılları için Savunma ve Güvenlik konularında İkili İşbirliği Programı imzalandı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, program, Güney Kıbrıs ve Britanya topraklarında karşılıklı faaliyetler gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Bunun yanı sıra, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır ekonomik Bölgelerinde Arama ve Kurtarma alanlarında ortak tatbikatlar gerçekleştirilecek ve Ulusal Muhafız Ordusu Subayları Britanya Yüksek Askeri Okullarında eğitim alabilecekler.



Açıklamaya göre, söz konusu program ilgili taraflarca mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için iki ülkenin katılım konusundaki iradesinin somut bir kanıtı olarak nitelendiriliyor.