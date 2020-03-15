Güney Kıbrıs - Yunanistan feribot seferleri askıda

Güney Kıbrıs’ta son birkaç gün içerisinde katlanarak artış gösteren Korona virüsü vakalarının, ekonomiye de darbe vuracağı bildirildi.

Alithia gazetesi, dünya genelinde, denizcilik, hava taşımacılığı, taşınmaz satışları, finans şirketleri, ilaç sanayii, elektronik ticaret gibi alanlarda Korona virüsü salgını nedeniyle oluşacak etkilerin, Rum ekonomisi üzerinde de baskı yaratacağını yazdı.

Gazete, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, turizm sektörüyle ilgili kötü bir sezonun kendilerini beklediğini ve daha önceki krizlerde turizmin ekonomiyi desteklediğini; ancak bu sefer bizzat desteğe ihtiyacı olacağını söylediğini kaydetti.

Salgın çıkmadan önce önümüzdeki sezonla ilgili oldukça umutlu olduklarını ifade eden Perdios, ne yazık ki bu umutlarının tükendiğini ve Mart-Nisan-Mayıs aylarının “çok zor aylar olacağını” belirtti.

VİRÜS YUNANİSTAN-GÜNEY KIBRIS FERİBOT SEFERLERİNİ DE VURDU

Gazete, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında başlatılması planlanan feribot seferlerinin, salgın nedeniyle askıya alındığını yazdı.

Haberde, bu yaz başlatılması planlanan seferlerin, 2021 yazına ertelendiği duyuruldu.