Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Kahire'de biraraya geldi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla Kahire’de gerçekleştirdikleri genişletilmiş üçlü görüşmenin gündeminde, Libya’daki son gelişmeler yanı sıra Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar konularının bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “İstikrarın Sabote Edilmesi- Dört Dışişleri Bakanı Kahire’den Türk Provokasyonlarına İlişkin Güçlü Mesaj Gönderdi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kahire’de gerçekleştirilen görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi DiMaio’nun katıldığını yazdı.

Gazete, yapılan ortak açıklamada, başka şeylerin yanında “Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki iki anlaşmanın bölgesel istikrarı daha da sabote ettiği, aynı zamanda bu anlaşmaların ikisinin de geçersiz ve içeriklerinin de boş olarak addedildiklerinin vurgulandığını” öne sürdü.

Gazete, İtalya’nın gözlemci olarak katıldığı görüşmede, dört ülkenin dışişleri bakanının, deniz alanlarıyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak “bunun uluslararası hukuka uymadığını, yasal sonuçlar doğurmadığını ve bölge devletlerinin egemenlik haklarını ihlal ettiğini vurguladıklarını, öte yandan bakanların Kıbrıs MEB’indeki yasadışı Türk faaliyetlerini ise kınamayı ihmal etmediklerini” de öne sürdü.

Bakanlar, Libya konusunda ise, kapsamlı bir politik çözüme ilişkin bağlılıklarını ifade ederken, BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin çabasına ve Berlin sürecine de destek belirttiler.

Habere göre, ortak açıklamanın üçüncü paragrafında “bakanların, Kasım ayında Türkiye ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında anlaşma memorandumu imzalanmasının, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ile uluslararası hukukun ihlal edilmesini teşkil ettiğini düşündükleri” ileri sürülüyor.

Ortak açıklamaya göre bakanlar “bu memorandumların, bölgesel istikrarı daha da sabote ettiğini aynı zamanda bunların geçersiz olarak addedildiklerini” de vurguluyor.

Gazete ortak açıklamada yer alan ifadelere özetle şöyle yer verdi;

“Bakanlar ayrıca, Türkiye ile Libya arasında, Akdeniz’deki deniz yetkilerinin belirlenmesi anlamına gelen anlaşma memorandumunun, üç devletin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukukuyla uyumlu olmadığını aynı zamanda yasal sonuçlar doğurmayacağının altını çiziyor. Bakanlar ayrıca bütün devletlerin Akdeniz’deki deniz alanlarındaki egemenlik hakları ile egemenliklerine tam anlamıyla saygı duyulması gerektiğini de yineliyor. Bu bakış açısından hareketle, bakanlar, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kara sularındaki devam eden Türk faaliyetlerini şiddetle kınıyor ve Türkiye’yi, tüm yasadışı araştırma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor.”

Dört bakan son olarak, bu oluşum çerçevesinde istişare etmeyi sürdürme konusunda anlaşarak, bir sonraki görüşmelerinin, kararlaştıracakları bir zamanda Girit’te gerçekleştirilmesine de karar verdiler.

İtalya Dışişleri Bakanının bu görüşmeye gözlemci olarak katıldığını ve bu sebepten ötürü ortak açıklamaya imza koymadığını da yazan gazete, haberinin devamında diplomatik kaynakların değerlendirmelerine de yer verdi.

Gazeteye göre diplomatik kaynaklar, dışişleri bakanlarının beşli görüşmesinin, Libya krizinin çözülmesi perspektifleriyle ilgili olarak verimli bir görüş alışverişi, aynı zamanda beş devletin faaliyetlerinin koordine edilmesi için de bir fırsat teşkil edeceğini düşünüyor.

Aynı kaynaklar, görüşmenin amacının, Libya krizine kapsamlı bir çözüm bulunması gidişatına yönelik katkıda bulunulması olduğunu da eklediler.

Politis gazetesi ise “Türkiye’nin Kınanması, Ayrıca… -Beşli Görüşme Olumlu Bir Gündem ve Açık Ufuklarla” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, beş dışişleri bakanının dün Kahire’de gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgede, uluslararası yasallık lehine ortak bir cephe oluşturduklarını yazdı.

Haberinde dışişleri bakanlarının açıklamalarına ayrı ayrı yer veren gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin, hatta Türkiye’nin bölgedeki planlamalardan dışlanmadığını ve bunun için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygılı bir şekilde faaliyet gösterilmesinin yeterli olduğunu savundu.

Dendias açıklamasında, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararının, uluslararası toplumun var olan anlaşmazlığa politik bir çözüm bulunmasına ilişkin çabalarını aynı zamanda Berlin sürecini baltaladığını da ileri sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri ise açıklamasında, Orta Doğu’nun, şiddet kullanımı ve radikal yaklaşımlara değil, politik çözümlere ihtiyacı olduğunu savundu.

Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin, uluslararası hukuka, aynı zamanda probleme politik bir çözüm bulunmasına ilişkin uluslararası çabaları ihlal ederek, Libya’nın içişlerine müdahale ettiği iddiasında da bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında,Rum kesiminin yıllardır Türkiye’nin faaliyetlerinden muzdarip olduğunu ve bu faaliyetlerin esasında ülkenin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmasını engellediği iddiasında bulundu.

Hristodulidis, vizyonlarının, uluslararası hukuka saygı duyulmasıyla birlikte, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek olduğunu da belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı da açıklamasında, Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı duyması durumunda, özellikle enerji sektöründe oynayacak alana ve role sahip olduğunu, bununla birlikte ülkesinin, Doğu Akdeniz’in savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğini savundu.

Haber Alithia gazetesinde “Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya Beşli Görüşmesinden Ankara’ya Güçlü Mesaj”, Haravgi’de ise “Türkiye’yi Sorumlu Davranmaya Çağırıyorlar” başlığıyla yer aldı.