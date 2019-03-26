Güney Kıbrıs- Yunanistan-Ürdün arasındaki üçlü zirve nisan ayında

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki üçlü zirvenin nisan ayı ortalarında yer alması bekleniyor. Bu arada, 3+1 oluşumlar ve diğer üçlü işbirliği ile ilgili istişarelerin son aşamada bulunduğu belirtildi.



Devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında gelecek üçlü zirvenin nisan ayı ortalarında Amman’da gerçekleşecek.



Güney Kıbrıs- Yunanistan- Mısır arasında gelecek üçlü zirve ve Fransa’nın katılımıyla 3+1 oluşum ile ilgili çalışmaların ise devam ettiği de gelen haberler arasında.



Aynı kaynaklar, yakın bir gelecekte Kıbrıs ve Fransa arasında, liderler düzeyinde, bir dizi anlaşmanın nihayetlendirilmesinin beklendiğini belirttiler.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, geçenlerde yaptığı açıklamada Lübnan ve Ermenistan ile Dışişleri Bakanlar düzeyinde üçlü toplantıların gerçekleşeceğini duyurmuştu.



Aynı bilgilere göre, Güney Kıbrıs-Filistin-Yunanistan arasında üçlü bir zirvenin yer alması konusunda çalışmalar yapılıyor.