Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında üçlü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları arasındaki 4’üncü üçlü görüşmenin dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün’ün savunma, güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğini de kapsayacak olan işbirliklerini daha da ileri götüreceklerini yazdı.

Habere göre Ürdün’ün başkenti Amman’da dün gerçekleştirilen 3’lü zirvede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi yer aldı.

Üç ülke, bir sonraki görüşmenin 2021 yılının ilk altı ayı içerisinde Atina’da gerçekleştirilmesine karar verdi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, üçlü işbirliği çerçevesinde hali hazırda sağlanan ilerlemeyi değerlendirme ve bir sonraki görüşmeye yönelik hazırlıklara da başlama fırsatı bulduklarını belirtti.

Geniş bölgedeki istikrar, güvenlik ve barışın güçlendirilmesi amacıyla, halkların yararına olan, her zaman olumlu bir gündem temelinde, üç ülke arasındaki işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi yöntemlerini ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, bu çerçevede ve mevcut olan koşullarla birlikte, üç ülke arasında dış politika, savunma ve güvenlik konularında, ortak ve yüksek düzeyde ivedi görüşmelerin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu konusunda da mutabakata vardıklarını belirtti.

Hristodulidis, alınan kararlarda katalizör olarak faaliyet göstermesi adına, yeni yılla birlikte, Güney Lefkoşa’da, üçlü iş birlikler için “Daimi Sekreterlik” kurulmasının kesinliğinden söz etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, üç dışişleri bakanının, Bağdat ile “3+1” şeklindeki işbirliklerini genişletmek için Iraklı mevkidaşlarıyla olan olumlu görüşmeleri sürdürmek için ilk fırsatta Irak’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da yeniden teyit etti.

Hristodulidis, görüşme kapsamında Yunanistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarına Kıbrıs sorununda, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması amacıyla BM Genel Sekreterin sürmekte olan çabaları konusunda da bilgi verdiğini söyledi.