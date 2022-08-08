Güney Kıbrıs, Yunanistan’daki yasadışı telefon dinlemesi skandalı konusunda sessiz

Güney Kıbrıs’ın adının, Yunanistan’daki yasadışı telefon dinleme skandalının merkezinde olduğu, fakat Rum makamlarının Yunanistan’da siyasi depreme neden olan ifşaatlar konusunda sessizliklerini korudukları ve bunun “garip” olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi “Intellexa ve Dinlemeler Konusunda Sessizlik Örtüsü- Kıbrıs’ın Yunanistan’daki Dinlemelere Karışması Konusunda Garip Sessizlik ” başlıklarıyla manşetine çektiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, politikacıların ve gazetecilerin Yunanistan İstihbarat Teşkilatı ile “Intellexa” şirketi tarafından meydana getirilen “Predator” yazılımının kullandığı merkezler tarafından dinlenmesiyle ilgili patlak veren skandal konusunda bugün açıklama yapmasının beklendiğini yazdı.

Söz konusu şirketin, meseleye karışan diğer şirketlerle birlikte, Güney Kıbrıs’ta merkezi olduğunu, bununla birlikte Rum makamlarının, araştırma mekanizmalarını harekete geçirme konusunda herhangi bir istek göstermeden konuyu izlediklerini yazan gazete, Intellexa şirketinin kurucusu ve İsrail’in eski ajanı olan Tal Dilian’ın Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen “casus van” davasında suçlandığını ancak aleyhindeki cezai kovuşturmanın askıya alındığını anımsattı.

Yunanistan’daki gelişmelerin Larnaka’da ele geçirilen “casus van” meselesiyle doğrudan ilgisi bulunduğunu kaydeden gazete, Yunanistan’da ortaya çıkan unsurların Tal Dilian, Dilian’ın Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin rolü aynı zamanda Rum makamlarının bu konuyla ilgili davayı birkaç bin Euro’luk standart bir para cezasıyla kapama şekli konusunda ciddi soru işaretlerine neden olduğunu vurguladı.

Gazete, Yunanistan’ın yapılan ifşalarla sarsıldığını, Avrupa Parlamentosu’nun araştırma başlattığını, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yasadışı dinleme yazılımları üreten şirketlerin faaliyet gösterdiği ülke olarak Güney Kıbrıs’a işaret ettiklerini; Lefkoşa Rum kesiminde ise hiç kimsenin endişelenmediğini ve konuyu araştırmadığını ekledi.