Güney Kıbrıs’ın adı bir kez daha casus yazılım skandalına karıştı

Güney Kıbrıs’ın adı bir kez daha casus yazılım skandalına karıştı
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İsrail’de yayınlanan “Haaretz” gazetesinin, “Predator” casus yazılımını pazarlayan “Intellexa” şirketinin Yunanistan’da faaliyet gösterdiğine dair yeni bir bilgiye ulaşarak, Güney Kıbrıs’ın adının bir kez daha casus yazılım skandalına karıştığını gündeme getirdiği bildirildi.

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Haravgi gazetesinin haberine göre “Haaretz”in yayınladığı haberde, İsrail’in casus yazılımının dünyanın üçüncü büyük Müslüman ülkesi olan Bangladeş’e satıldığı; İsrail’in Bangladeş ile herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmadığı ve casus yazılımın, Güney Kıbrıs vasıtasıyla satıldığı ifade edildi.

Gazete, yabancı istihbaratçıların organize bir şekilde Yunanistan’a giderek, casus yazılımın nasıl kullanılacağını öğrenmek için eğitim aldıklarını da kaydederken, casus yazılımın Bangladeş’e satışının geçen yılın haziran ayında gerçekleştiğini belirtti.

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