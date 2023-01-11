Güney Kıbrıs’ın adı bir kez daha casus yazılım skandalına karıştı

İsrail’de yayınlanan “Haaretz” gazetesinin, “Predator” casus yazılımını pazarlayan “Intellexa” şirketinin Yunanistan’da faaliyet gösterdiğine dair yeni bir bilgiye ulaşarak, Güney Kıbrıs’ın adının bir kez daha casus yazılım skandalına karıştığını gündeme getirdiği bildirildi.
Gazete, yabancı istihbaratçıların organize bir şekilde Yunanistan’a giderek, casus yazılımın nasıl kullanılacağını öğrenmek için eğitim aldıklarını da kaydederken, casus yazılımın Bangladeş’e satışının geçen yılın haziran ayında gerçekleştiğini belirtti.