Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisinden BM Genel Sekreterine “Türk ihlalleri” konusunda mektup

Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu’nun, Ocak-Ağustos 2022 tarihleri arasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ulusal hava ve kara sahasında” gerçekleştiği iddia edilen Türk ihlalleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa Türk İhlalleri Konusunda BM Genel Sekreterini Bilgilendiriyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, 13 Aralık tarihini taşıyan mektubun, dün BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığını yazdı.

Gazete, söz konusu mektuba dayanarak, 2022 yılının ilk sekiz ayında toplam 560 hava ve 33 deniz ihlali, 2022 yılı başında ise Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) “iki Türk saldırısı olayı gerçekleştiği” iddiasında bulundu.

Gazeteye göre, Büyükelçi Hacıhrisanthu mektupta “Türkiye’nin ısrarcı agresif tavrının, Kıbrıs’ın hali hazırda ağır şekilde militarize edilmiş işgal altındaki bölgelerindeki askeri altyapının düzeyinin sürekli yükseltilmesiyle bağlantılı olarak, adadaki mevcut askeri durumla ilgili sürekli ihlalleri, aynı zamanda ara bölgeye neredeyse her gün yapılan izinsiz girişlerle ortaya çıkmakta olduğunu” ileri sürdü.

Mektupta “Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün dolaşımıyla ilgili kısıtlamaların, BM Barış Gücünün varlığının işgal altındaki bölgelerden uzaklaştırılmasına ilişkin açık tehditlerle birlikte tırmandığını” da ileri süren Hacıhrisanthu “Kıbrıs’taki Barış Gücünün gelişimi ve statüsüne müdahale yoluyla, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesine ilişkin bu tür açık niyet beyanlarının engellenmesi gerektiğini” öne sürdü.

Mektupta “BM’nin, kendisini sindiremeyeceklerini açıkça belirtmesi gerektiğini” de ileri süren Hacıhrisanthu, kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia edilen yasadışı Türk meydana okumalarına da atıfta bulunarak “bunların, BM Güvenlik Konseyi’nin, kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumla ilgili ihlallere son vermesi konusunda Türk tarafına yönelik yaptığı açık çağrıya rağmen hız kesmeden devam ettiğini” iddia etti.

“Türkiye’nin ve ona bağlı yerel yönetimin, BM Güvenlik Konseyinin 550 sayılı kararını tam anlamıyla göz ardı ederek, bölgeden kendi çıkarları için istifade etme niyetlerini kamuoyunda açıkça beyan ettiklerini” de ileri süren Hacıhrisanthu, “Türkiye’nin savaş söylemlerinin, geniş bölgede ve Kıbrıs’ta istikrarı bozan eylemlerini daha da güçlendirdiğini, öte yandan BM’nin, BM tüzüğünün uygulanması konusunda çifte standart olmadığını kanıtlamasının acil olduğunu” da öne sürdü.

Hacıhrisanthu “Türkiye’nin ortaya koyduğu engellere rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekilde bir çözüme, iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümüne bağlı olduğunu” da iddialarına ekledi.

Haber Alithia’da ise “Guterres’i Türk İhlalleri Konusunda Bilgilendirdi- Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisinden Mektup” başlıklarıyla yer aldı.