Güney Kıbrıs’ın casus yazılım ihraç kavşağı görüldüğü AP kararıyla resmîleşti

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), AB üye ülkeleri içerisinde casus yazılım kullanımını araştıran komitesi PEGA’nın resmî metinleri (olgular raporu ve tavsiye raporu) AP’nin dünkü genel kurulunda kabul edildi. Güney Kıbrıs’ın casus yazılım dolaşımındaki rolünü en resmî şekilde ortaya koyan raporda büyük çoğunluğu Güney Kıbrıs’a yönelik “adrese teslim” tavsiyeler yar aldığı bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs’ın Olumsuz Rolü Mühürlendi” başlığıyla aktardığı haberde Fileleftheros’un Güney’de “Casus van” skandalının patlak vermesinin ardından gelişen durumla ilgili bütün haberlerinin ve PEGA heyetine verdiği 45 sayfalık raporun kanıt olarak kullanıldığı, PEGA metinlerinde Güney Kıbrıs'ın “özel telefon görüşmelerini dinleme sistemleri ihraç kavşağı olarak göründüğünü” yazdı.

Habere göre dün 411 olumlu, 97 olumsuz ve 37 çekimser oyla benimsenerek AP kararı haline gelen raporda, çoğu Güney Kıbrıs’la ilgili “adrese teslim” tavsiyeler yer alıyor.

AB mevzuatına uymayan bütün ihracat izinlerini feshetme çağrısı yapılan Güney Kıbrıs’tan “casus yazılımlar için verilmiş bütün ihracat izinlerinin detaylı olarak değerlendirip uygun olanları geri alması” tavsiye ediliyor.

Yine “AB iç piyasasına casus yazlım malzemesi gönderimlerinin detaylı değerlendirilmesi ve İsrail şirketlerinin veya Ada’da faaliyet gösteren ve İsrailliler tarafından yönetilen ve bu tür faaliyetlere karışmış şirketlerin haritalandırılması” isteniyor.

“Spyware Van davası özel araştırmacısı tarafından hazırlanan raporun yayınlanması, casus yazılım kullanılması ve ihraç edilmesiyle ilgili bütün şikayetlerin Europol yardımıyla tam olarak araştırılması” isteniyor.

Alithia haberi “Kıbrıs’a Bütün Casus Yazılım İhracat İzinlerini Feshetme Tavsiyeleri” başlığıyla aktardı.