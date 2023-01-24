Güney Kıbrıs’ın dış ticaretinde artış

Güney Kıbrıs’ın dış ticaretinde, 2022 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 2021 yılına kıyasla yüzde 22,2’lik artış meydana geldiği bildirildi.
Gazete, söz konusu dönemde Güney Kıbrıs’a dış ülkelerden 9 milyon 394 bin Euro’luk ithalat ve dış ülkelere 3 milyon 241 bin Euro’luk ihracat yapıldığını; bu bağlamda dış ticaret açığının 6 milyon 153 bin Euro olduğunu kaydetti.
Haberde, 2021 yılı rakamlarına bakıldığında ise 6 milyon 991 bin Euro’luk ithalat ile 2 milyon 652 bin Euro’luk ihracat yapıldığı ve ticari denge açığının 4 milyon 338 bin Euro olduğu anımsatıldı.