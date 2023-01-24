Güney Kıbrıs’ın dış ticaretinde artış

Güney Kıbrıs’ın dış ticaretinde, 2022 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 2021 yılına kıyasla yüzde 22,2’lik artış meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, ithalattaki artış nedeniyle ticari denge açığında da artış olduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu dönemde Güney Kıbrıs’a dış ülkelerden 9 milyon 394 bin Euro’luk ithalat ve dış ülkelere 3 milyon 241 bin Euro’luk ihracat yapıldığını; bu bağlamda dış ticaret açığının 6 milyon 153 bin Euro olduğunu kaydetti.

Haberde, 2021 yılı rakamlarına bakıldığında ise 6 milyon 991 bin Euro’luk ithalat ile 2 milyon 652 bin Euro’luk ihracat yapıldığı ve ticari denge açığının 4 milyon 338 bin Euro olduğu anımsatıldı.