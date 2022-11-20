Güney Kıbrıs’ın nüfusu azalıyor ve yaşlanıyor

Güney Kıbrıs’ın nüfusunun giderek azaldığı ve yaşlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, 2011 yılında 9 bin 930, bu yılın ilk 4 ayında da 2 bin 204 doğum olduğunu; bu yılın ilk 4 ayındaki doğumların yüzde 38’inin yabancı uyruklu anneler tarafından gerçekleştirildiğini ve güneydeki Helen nüfusun azaldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 918 bin 100; yabancı uyruklu nüfusun ise 193 bin 300 kişi civarında olduğunu; bunun da toplam nüfusun yüzde 21,1’ine denk geldiğini kaydetti.

1995 yılında, 15 yaş altı nüfusun toplam nüfusun yüzde 24,6’sı kadar, 65 yaş üstü nüfusun da toplam nüfusun yüzde 11’i kadar olduğunu belirten gazete, 2021 yılında bu oranların 15 yaş altı nüfus için yüzde 15,9 olarak, 65 yaş üstü nüfus için de yüzde 16,7 olarak değiştiğini yazdı.

Haberde, eğer bu konuda herhangi bir adım atılmazsa, ilerleyen yıllarda adadaki “Kıbrıslı” nüfusun yok olacağı ifade edildi.