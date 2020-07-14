Güney Kıbrıs’ın Romanya Büyükelçisi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ın Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Büyükelçisi Filippos Kritiotis’in, geçtiğimiz Pazar günü sabaha yakın öldüğü belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı’nın, Büyükelçi Filippos Kritiotis’in ani ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladığını yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken Kritiotis’in meslek yaşantısı boyunca yaptığı katkılardan da söz etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin ölümü nedeniyle bakanlıktaki ve Romanya’daki elçilik binasındaki bayrakların üç gün boyunca yarıya indirileceğini de duyurdu.