Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine” yedi yeni ürün kaydı yapıldı

Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine” yedi yeni ürün kaydı yapıldığı haber verildi.
Gazete yapılan başvurular üzerine listeye ayrıca badem ağacı yetiştiriciliği ve tarımsal gıda gelenekleri, Noel’den “Theofania” yortusunun kutlandığı güne kadar olan 12 günlük süre zarfıyla ilgili “12 gün gelenekleri”, ipek dokuma, dokumacılık ve ipek kumaşlar, “Arodafnusas/ Rodafnus/ Arodafnus” isimli halk türküsü veya şiiri, tekerlemeler-bilmeceler ve son olarak da bazı geleneksel hamur işlerinin dâhil edildiğini ekledi.