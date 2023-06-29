Güney Kıbrıs’ta akaryakıt sübvansiyonuna son verildi, akaryakıt zammı kapıda

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, akaryakıt vergisi sübvansiyonunun sonlandırılması kararının alındığı ve 1 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatlarına 8 sentlik zam yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi “Şaka Gibiler… Akaryakıt Sübvansiyonuna Son-Elektrik Sübvansiyonundan Yalnızca Hassas Kategorideki Kişiler Faydalanabilecek” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün yaptığı açıklamada, sübvansiyonun ay sonu itibarıyla sonlandırılması kararının alındığını söylediğini ve bunun da, 1 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatlarına 8 sentlik artış olarak yansıyacağını yazdı.

Gazete, Keravnos’un, petrol fiyatlarındaki büyük düşüş göz önünde bulundurularak bu kararın alındığını ve elektrik sübvansiyonundan da sadece hassas kategoride yer alan kişilerin (sosyal yardım maaşı alanlar, engelliler, çok çocuklu kişiler, işsizler vb) yararlanabileceğini söylediğini kaydetti.

Haberde, DİSİ’nin bu karara tepki gösterdiği ve pahalılığın hakim olduğu bu dönemde, böyle bir karar alınmasının yanlış olduğunu ve sübvansiyonun en azından 3 ay daha devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.