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Güney Kıbrıs’ta bin 392 adet baz istasyonu var

Güney Kıbrıs’ta bin 392 adet baz istasyonu var
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Güney Kıbrıs’ta bin 392 adet baz istasyonu (anten) bulunduğu haber verildi.
Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis’in Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Vasiliki Anastasiadu’ya konuyla ilgili bir soru yönelttiğini, Anastasiadu’nun da buna yanıtında Güney Kıbrıs genelinde bin 392 cep telefonu anteni bulunduğunu belirttiğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 14:42
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