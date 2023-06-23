Güney Kıbrıs’ta biyopsi sonucu karışınca kanser olmayan kişiye kanser tedavisi uygulandı

Güney Kıbrıs’ta 40 yaşındaki bir kadına, kanser olmadığı halde kanser tedavisi uygulandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Şubat ayında meydana gelen olayda, kadının şahsi doktorunun biyopsi için kendisini Onkoloji Merkezi’ne yönlendirdiğini ve alınan biyopsinin Lefkoşa Genel Hastanesi’ne gönderildiğini; 20 gün sonra çıkan sonuca göre ise kadına, ileri evre kanser olduğunun ve 6 aylık ömrünün kaldığının söylendiğini yazdı.

Gazete, kadının bu sonuca inanmadığını, ancak kemoterapiye de başlamak durumunda kaldığını kaydederken, talep üzerine biyopsinin yeniden incelendiğini ve bu noktada, kadının biyopsi sonucunun başkasınınkiyle karıştırıldığının ortaya çıktığını belirtti.

Haberde, kadının ve ailesinin tüm bu yaşananlar nedeniyle psikolojik destek almak zorunda kaldığı ve avukatı aracılığıyla, hatanın Onkoloji Merkezi’nden mi, yoksa Lefkoşa Genel Hastanesi’nden mi kaynaklandığının sorgulanmasını talep ettiği ifade edildi.

Gazete, bu durumda, diğer biyopsi sonucunun ait olduğu ve ileri evre kanser hastası olan kişinin de bu süre zarfında gereken tedaviyi alamamış olduğuna işaret etti.

-Yunan doktorlar sağlıkta hizmet kalitesini düşürüyor

Öte yandan Politis gazetesi ise, yurt dışından ve özellikle de Yunanistan’dan gelen doktorların, Güney Kıbrıs’taki sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü yazdı.

Gazete, Meclis Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında, Tabipler Birliği Başkanı Dr. Petros Agathangelu’nun konuyla ilgili konuşma yaptığını ve Yunanistan’dan gelen doktorları eleştirdiğini kaydetti.

Habere göre Agathangelu, bir doktorun Güney Kıbrıs’ta görev yapabilmesi için Tıp Konseyi’nden izin alması ve Tabipler Birliği’ne üye olması gerektiğini ifade ederken, yurt dışından doktor getirilmesinin kaliteyi düşürdüğüne işaret etti.

Agathangelu, Genel Sağlık Sistemi’nin de (YESİ) Güney Kıbrıs’taki tıbbın kalitesini düşürdüğünü ve YESİ’nin hayata geçirilmesinin ardından, ülkedeki doktor sayısında büyük artış meydana geldiğini söyledi.

Habere göre Agathangelu, 2005 yılında YESİ hayata geçirilmeden önce Güney Kıbrıs’ta 2 bin 778 doktor bulunduğunu; bugün ise sayının 4 bin 700’den fazla olduğunu belirtti.