Güney Kıbrıs’ta borçlar 9 ay sonra yeniden yapılandırılacak

Güney Kıbrıs’ta şu anda 16 milyar Euro civarında olan borçların, borçların 9 ay süreyle ertelenmesi talimatının bitmesinin ardından yeniden yapılandırılacağı açıklandı.

Alithia gazetesi, Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, 9 aylık süre sonunda borçluların bankalarıyla borçlarını nasıl ödeyebilecekleri konusunda müzakere edebileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, borçların 9 ayın bitiminde hemen ödenmeye başlaması zorunluluğu olmayacağını ve zaman içerisinde ödenebileceğini de kaydetti.

YENİ KREDİLERDE ARTIŞ

Gazete, bir başka haberinde ise, Şubat ayında alınan yeni kredilerde, Ocak ayında alınanlara kıyasla 39 milyon Euro’luk artış meydana geldiğini yazdı.

Haberde, Ocak ayında 259 milyon Euro’luk, Şubat ayında ise 298,6 milyon Euro’luk kredi alındığı belirtildi.