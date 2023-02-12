Güney Kıbrıs’ta bugün ikinci turu yapılacak olan Başkanlık seçimiyle ilgili haberler manşetlerde

Güney Kıbrıs’ta bugün ikinci turu yapılan ve 8’inci başkanı belirleyecek olan Başkanlık seçimine dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinden aktarıldı.

Seçimle ilgili detayların yer aldığı haberler, Alithia gazetesinde “Seçim İçin Her Şey Hazır-Tasos Papadopulos-Eleftheria Stadı’nda İlan Edilecek”, Fileleftheros gazetesi “8’inci Başkan Hristodulidis mi, Yoksa Mavroyannis mi Olacak? Yarın, Halkın Ellerinde”, Politis gazetesinde “Başkanlık Seçiminin Aritmetiği Hangisi?”, Haravgi gazetesinde “Bugünün ve Yarının Bilinciyle Sandıklara”, Kathimerini gazetesi “Yeni Başkanlık’ta Hassas Dengeler”, Simerini gazetesinde de “Kıbrıs 8’inci Başkanını Seçiyor” başlıklarıyla yansıtıldı.