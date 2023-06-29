Güney Kıbrıs’ta, çocuklarını döven ve dilencilik yapmaya zorlayan baba tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, 31 yaşındaki Yunanistan kökenli bir kişinin (Roman), eşinin şikâyeti üzerine, hem eşini, hem de beş çocuğunu dövüp dilencilik yapmaya zorladığı gerekçesiyle tutuklandığı haber verildi.

27 yaşındaki kadının polise yaptığı şikâyette, 31 yaşındaki eşinin hem kendisine hem de 7, 9, 10, 12 ve 13 yaşlarındaki beş çocuğuna şiddet uygulandığını ve kendilerini süpermarketler, kiliseler ve benzeri yerlerde dilencilik yapmaya zorladığını yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu kişinin tutuklandığını ve 31 Temmuz’da Larnaka Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacağını belirtti.

Kadının eşinden şikâyetçi olmasının ardından, çocukların sosyal hizmetler dairesinin gözetimi altına alındığını da yazan gazete, söz konusu kişinin ömür boyu hapis cezası öngören çocuk ticareti, gerçek bedensel zarara neden olacak şekilde saldırıda bulunma aynı zamanda ortak saldırı, tehdit, manevi zarar verme ve çocuğu dilenmeye teşvik etme suçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Gazete, 31 yaşındaki söz konusu şahıs aleyhinde, 27 yaşındaki eşine saldırmak ve fiziksel şiddet uygulamaktan ötürü, duruşması Ekim ayında gerçekleşecek başka bir dava bulunduğunu da ekledi.