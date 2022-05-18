Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında büyük artış

Güney Kıbrıs’ta, 2022 yılının ilk dört ayında Rum Narkotik Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında şok edici bir artış gözlemlendi.

Fileleftrheros gazetesi: “Kokainde Yüzde 5 bin 714 Artış” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, 2022 yılının ilk dört aylık döneminde ele geçirilen uyuşturucu miktarının, bir önceki senelere göre inanılmaz bir artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, Rum Narkotik Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zaman diliminde ele geçirilen kokain tipi uyuşturucu madde miktarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 bin 714 artış yaşandığının duyurulduğunu belirtti.

Geçen yılın söz konusu döneminde ele geçirilen kokain miktarının 149 gram olduğunu ancak bu yılın aynı döneminde bu miktarın 8 kilo 664 grama ulaştığını vurgulayan gazete, ele geçirilen hintkeneviri tipi uyuşturucu miktarında da aynı şekilde yüzde 84 oranında artış olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca, uzun yıllardan sonra ilk kez haşhaş da ele geçirildiğini, miktarın ise bir kilo 650 gram olduğunu vurguladı.

Haberde, bu yıl 325 uyuşturucu davasının araştırıldığı ve 344 kişinin tutuklandığı belirtilirken, her iki rakamda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,38 ila yüzde 5,23 oranında artış kaydedildiğinin gözlemlendiğini vurgulandı.