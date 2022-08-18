Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen uyuşturucu miktarında büyük artış

Güney Kıbrıs’ta bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarının, geçen yılın tümünde ele geçirilen miktardan fazla olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube’nin (İKAN) verilerine göre bu yılın Temmuz ayına kadar toplam 249,5 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini ve bu rakamın, 2021 yılının tamamında 240,6 kilo olduğunu yazdı.

Gazete, İKAN Müdür Vekili Stelios Sergidis’in konuyla ilgili açıklamasında, uyuşturucu tacirlerinin pandemi sonrasında daha sıkı çalışmaya başladıklarını gözlemlediklerini kaydederek, bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar 15,5 kilo kokain ile 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildiği bilgisini verdiğini yazdı.

Habere göre Sergidis, şu anda metamfetaminin Güney Kıbrıs’ta en çok kullanılan üçüncü uyuşturucu türü olduğuna dikkat çekti.