Güney Kıbrıs’ta emekliler ve kadınların yüzde 20’si yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya

Güney Kıbrıs’ta ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının son yıllarda büyümesine rağmen, emeklilerin ve kadınların yüzde 20’sinin sürekli yoksulluk tehdidi altında olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Beş Emekliden Biri Sürekli Fakir- İstatistik Dairesinin 2021 Yılı Sonu Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Verileri” başlığıyla manşetten yer verdiği ve iç sayfadan detaylandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki altı kişiden birinin veya yüzde 17.4’lük bir oranın “tünelin sonunda bir ışık görme ihtimali olmadan” yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşadığını yazdı.

Zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizliğin nispeten yüksek bir düzeyde olduğunu da yazan gazete, eşitsizlik endeksinin 2021 yılı sonunda yüzde 29.4’e ulaştığını belirtti.

Gazete “Kadınlar ve Emekliler Yoksulluk Mağduru” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki yoksulluk ve sosyal dışlanma endeksinin olumlu ve olumsuz unsurlar koyduğunu yazarken, nüfus içerisindeki yoksulluk oranının azaldığını, bununla birlikte kadınlar ve emeklilerde problemin büyük olduğunun görüldüğünü belirtti.

Rum İstatistik Dairesinin son verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta beş emekliden birinin ve beş kadından birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi altında bulunduğunu yazan gazete, 2021 yılı sonunda, yoksulluk sınırının altında olan kadın oranının yüzde 18.7, yoksulluk sınırının altında olan emeklilerin oranının ise yüzde 19.5 olduğunu kaydetti.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi yaşayan emeklilerin oranının yüksek olduğunu ve bu oranda herhangi bir azalma eğilimi görülmediğini kaydeden gazete, 2015 yılında bu oranının yüzde 17.9 olduğunu ve 2021 yılı sonunda bu oranın azalmayıp arttığına işaret etti.