Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl için yüzde 3’lük kalkınma öngörülüyor

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı bütçesi ile mali öngörülerini dün, Bakanlar Kurulu’na sunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa ülkelerinin çoğunda ekonomide kötüye gidişat ve resesyon beklentisi mevcutken, Güney Kıbrıs’ta olumlu öngörülerde bulunulduğunu ve Maliye Bakanlığı’nın, bu yıl için yüzde 5,7 oranında, gelecek yıl içinse yüzde 3 oranında kalkınma öngördüğünü yazdı.
Kamu borcundaki azalma eğiliminin devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten gazete, borcun bu yıl için GSYİH’nin yüzde 89,3’ü oranına; 2025 yılına kadar da GSYİH’nin yüzde 75’i oranına gerilemesinin öngörüldüğünü yazdı.
Haberde, işsizlik oranı içinse gelecek yıl yüzde 6,4’e, 2024 yılında yüzde 5,7’ye ve 2025 yılında da yüzde 5’e düşeceğinin hesaplandığı ifade edildi.