Güney Kıbrıs’ta genel sağlık sisteminin ikinci aşaması devreye kondu

Güney Kıbrıs’ta genel sağlık sisteminin (GESİ) ikinci aşamasının dün uygulamaya konulduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta, devlet ve özel sektörün, GESİ’nin hastane içi tedaviyle alakalı olan ikinci aşamasına dünden itibaren dahil olduklarını yazan Haravgi gazetesi, 40 özel hastanenin bu yeni düzenlemeye ilgi gösterdiğini ve 27’sinin buna imza koyduğunu belirtti.

Önümüzdeki 24 saatte geri kalanların da imzalamasının beklendiğini belirten gazete, mevcut yatakların yüzde 80’sinin artık GESİ’ye dahil olduğunu ve hastaların hizmetinde olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de açıklamasında, GESİ’nin ikinci aşamasının hayata geçirilmesini tarihi bir gün olarak nitelendirdi.