Güney Kıbrıs’ta Göç Müsteşarlığı kurulması onaylandı

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, mülteci sorunuyla daha etkin mücadele için Göç Müsteşarlığı oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısını dün onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Göç Müsteşarlığı’nın yasadışı mültecilerle daha iyi mücadele edebilmeyi ve yasal hak sahiplerini koruyabilmeyi amaçladığını söyledi.

Habere göre Yoannu, bir dizi öncelikleri bulunduğunu ve bunların, yasadışı mülteci akışının önüne geçilmesi, insan taciri ağlarıyla mücadele etmek, siyasi sığınma başvurularının neticelendirilmesini hızlandırmak, kaçak çalıştırılmanın önüne geçmek ve mülteci kabul merkezi şartlarının iyileştirilmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilerek onaylanmasının beklendiği belirtildi.