Güney Kıbrıs’ta Göç Müsteşarlığı kurulması onaylandı

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, mülteci sorunuyla daha etkin mücadele için Göç Müsteşarlığı oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısını dün onayladığı bildirildi.
Habere göre Yoannu, bir dizi öncelikleri bulunduğunu ve bunların, yasadışı mülteci akışının önüne geçilmesi, insan taciri ağlarıyla mücadele etmek, siyasi sığınma başvurularının neticelendirilmesini hızlandırmak, kaçak çalıştırılmanın önüne geçmek ve mülteci kabul merkezi şartlarının iyileştirilmesi olduğunu kaydetti.
Haberde, yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilerek onaylanmasının beklendiği belirtildi.