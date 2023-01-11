Güney Kıbrıs’ta grip salgını… Bir haftada 0-14 yaş aralığındaki 60’tan fazla çocuk hastanelik oldu

Güney Kıbrıs’ta Covid-19’un yanı sıra grip salgınının da baş gösterdiği ve bir hafta içinde, 0-14 yaş aralığında 60’tan fazla çocuğun hastanelere yatırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, hastanelerdeki göğüs hastalıkları, dahiliye ve pediatri servislerinin dolduğunu ve bazı hastaların diğer servislere yatırıldığını yazdı.
Haberde, Covid-19 vakalarında da arttığı ve hafta başında hastaneye yatarak tedavi gören Covid-19 hasta sayısının 96’ya yükseldiği; bunlardan 16’sının durumunun kritik olduğu ve 6’sının da entübe edildiği kaydedildi.
Öte yandan Haravgi gazetesi de, Baf Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji ile yoğun bakım servisinde yatan hastalara Covid-19 bulaştığını ve bu hastaların Covid-19 servisine nakledildiğini yazdı.
Haberde, şu anda hastanedeki Covid-19 servisinin dolu olup, yeni hastaların Limasol Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve hastaneye iki hafta boyunca ziyaret yasağı getirildiği belirtildi.