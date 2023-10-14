Güney Kıbrıs’ta güvenlik önlemleri daha da artırıldı…

İsrail ile Hamas arasındaki savaş durumu nedeniyle Güney Kıbrıs’ta alınan önlemler daha da artırıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis kritik noktalardaki güvenlik seviyesini daha da yükselttiklerini açıkladı. Kritik yapıların korunmasına RMMO mensuplarının da katıldığı bildirildi.

Alithia’ya göre Hristodulidis dün gazetecilerin sorularını cevaplarken, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek “bütün komşu devletlerle temas” halinde olduklarını, ABD Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcısı Victoria Nuland’ın kendisini dün telefonla arayarak, yardımlarından dolayı ABD Başkanı Joe Biden’in teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Nikos Hristodulidis ESTİA kod isimli tahliye planının tam kapasite yürürlükte olduğunu, bu kapsamda birçok ülkeden aldıkları talepleri yerine getirdiklerini, yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Alınan önlemlerin neler olduğu ve Güney Kıbrıs açısından endişe olup olmadığı sorulduğunda, önceki gün Millî Güvenlik Kurulu’nun toplandığını, siyasi ve teknik düzeylerde toplantılar yapıldığını, alınmakta olan önlemler hakkında bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni pazartesi günü toplayacağını anlattı.

Hristodulidis yetkili makamlardan, halen alınan bütün güvenlik önlemlerini daha da artırmalarını istediğini belirterek “elimizden geleni yapıyoruz, durumu takip ediyoruz, herhangi olumsuz bir gelişme olmaması için gerekenler yapılmalı. Evet, özellikle kritik yapılardaki güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırdık” dedi.

-“Kriz Yönetimi Grubu toplandı”

Gazete ESTİA’nın yürürlüğe girmesi çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün (13 Ekim) Kriz Yönetimi Grubu’nu bakanlıkta topladığını yazdı.

Habere göre Kombos başkanlığındaki toplantıya İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu katıldı. Toplantıda ayrıca Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, Sağlık Bakanı Popis Kanari, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas, Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ve diğer ilgili daire ve birim temsilcileri hazır bulundu. ESTİA’nın yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den beri ortaya çıkan durum, İsrail toprağındaki ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gözden geçirildi.

-“Kombos Anolik ile görüştü”

Habere göre Dışişleri Bakanı Kombos dün İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik ile görüştü, Kombos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anolik ile görüşmesi sırasında Hamas saldırılarını kınadı, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e dayanışma ve desteğini yineledi.

-“Önlemler artırıldı”

Gazeteye göre İsrail’in Gazze’nin Cumartesi sabahına kadar boşaltılması ültimatomundan sonra İsrail’den Güney Kıbrıs’a çok sayıda giriş yapılması nedeniyle Rum makamları gerek havalimanlarında, gerek hedef alınabilecek yabancı çıkarı diğer noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı. Bu çerçevede Larnaka ve Baf havalimanı işletmecisi Hermes Airport, güvenlik kontrolü prosedürü nedeniyle uçuş yapacak yolculardan, havalimanlarına uçuşlarından 3 saat önce gitmelerini istedi. Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) terör saldırısı hedefi olması olası noktaları koruma görevinde Rum polisine eşlik ediyor.

Rum Ulaştırma Bakanlığı Larnaka Havalimanı’nın yolcu varış bölümündeki yolların taksi haricindeki bütün araçlara kapatıldığını, yeni bir emre kadar kapalı kalacağını, Havalimanı’na gelen yolcusunu almak isteyenlerin yolcu gidiş bölümü yolunu ya da Havalimanı otoparkını kullanması gerektiğini açıkladı.

Baf Havalimanı’nda ise terminal binasına temas eden bütün yollar, yeni bir emre kadar, taksi haricindeki bütün araçlara kapatıldı.

-“İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı James Heappey Ağrotur üssündeydi”

Alithia devamla Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nden sorumlu müsteşarı James Heappey’in dün Ağrotur üssünü ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Ziyaretin, Perşembe gecesi, İngiliz Üsleri tarafından, resmî “X” platformu hesabından açıklandığı belirtilen haberde Heappey’in üs personeliyle görüştüğü ancak ziyaretinin maksadı hakkında başka detay verilmediği kaydedildi.

“Cyprus Times” isimli internet gazetesi İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı sıfatıyla andığı Heappey’in, Ağrotur üssünün stratejik önemine vurgu yaptığını aktardı.

Habere göre Heappey üssün haber ağına yaptığı konuşmada ülkesinin, Hamas saldırısı sonrasında İsrail’e destek sözünü yeniden teyit etti. “Kıbrıs’ta İngiliz askerlerinin varlığı, bütün müttefiklerinin İsrail’in arkasını koruması gereken bir zamanda, stratejik öneme sahiptir” dedi. İsrail’in meşru müdafaa hakkı olduğunu belirterek “Biz İsrail’in dostları, bu karmaşık bölgeye başka kimsenin müdahaleye yeltenmemesini ve bunun Gazze etrafında bir sorun olarak kalmasını sağlamak için İsrail’in arkasını kollamalıyız” dedi.

James Heappey “üslerin, bir ileri karakol olarak bölgedeki İngiliz çıkarları için önemine” vurgu yaptığı konuşmasında Perşembe günü ilan edilen Doğu Akdeniz’deki İngiliz askeri güçlerinin takviye edilmesine Kıbrıs’ın da katılıp katılmayacağının henüz belirlenmediğini söyledi.

Öte yandan Fileleftheros “Kıbrıs’ta Savaşın Sarsıntıları… Lefkoşa Tetikte, İsrail’deki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’ı da etkilemekte olan Ortadoğu’daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiğini, Hamas saldırılarından İsrail’in tepkisinden sonra oluşan meydan okumaları büyük hassas dengeleri: kurduğu işbirliği ilişkilerini koruyarak ve Uluslararası Hukuk kurallarını gözeterek yönetmeye çalıştığını yazdı.

Dışişleri Bakanı Kombos’un dün Güney Kıbrıs’taki Arap büyükelçilerle de bölgedeki gelişmeleri görüştüğünü belirten gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak Güney Kıbrıs’ın, Hamas saldırısını kınadığını ve İsrail’in, Uluslararası Hukuk kuralları içerisinde ve bu kurallara saygılı şekilde meşru müdafaa hakkı olduğuna inandığını yazdı.

-“Filistin sorununa iki devletli çözüm”

Gazete Güney Kıbrıs’ın, Filistin meselesine BM kararlarında öngörüldüğü gibi ve 1967 toplantısı temelinde iki devletli çözüm getirilmesi gerektiği tezinde net olduğunu ve değişmez tutumunun da Uluslararası İnsani Hukuk’a saygı olduğunu” belirtti.

Haravgi AKEL’in ve Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Filistin sorunu için tek çözümün iki devlet olduğu görüşünü vurguladığını yazdı.

Habere göre dün Astra’ya konuşan Stefanu çatışmaların derhal durması ve İsrail ve Filistin olarak iki ayrı devlet oluşturulmasıyla çıkış yolu bulunması gerektiğini söyledi. Çatışmaların durdurulması için uluslararası alandan önemli bir harekette bulunulmadığına da dikkat çeken Stefanu, bu durumun başka ülkelere de yayılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, böyle bir durumun gebe olduğu tehlikelere dikkat çekti.

Stefanu her iki taraftan da yapılan “vahşeti kınadı ve İsrail’de kan dökülmeye şimdi başlamadığını ve İsrail’in kendini kurban olarak gösteremeyeceğini, krizin Hamas’ın saldırısıyla ortaya çıkmadığını, İsrail’in her gün Filistinlileri imha ettiğini ve Gazze Şeridi’ni dünyanın en büyük hapishanesine çevirdiğini belirtti.

-“Ömeriye Camii civarında beklenen olmadı”

Gazeteler Rum polisinin, Cuma namazı sonrasında büyük bir protesto gösterisi yapılabileceği gerekçesiyle dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde kalan Ömeriye Camii çevresinde geniş güvenlik önlemi almasına karşın beklenenin olmadığını aktardı.