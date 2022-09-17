Güney Kıbrıs’ta havayolu şirketlerine Covid yüzünden meydana gelen kayıpları için 5,4 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta, havacılığın geliştirilmesi ve havacılık bağlantılarının teşvik edilmesi planı çerçevesinde, korona virüs pandemisinin sonuçlarına destek önlemi olarak, havayolu şirketlerine verilecek devlet desteğinin 20 milyon Euro’dan fazla olmasının beklendiği ifade edildi.

Planı yürüten “Hermes” şirketi aracılığıyla havayolu şirketlerine ödenen toplam miktarın 2021 yılı sonuna kadar 11,1 milyon Euro olduğunu, 102,1 milyon Euro’luk 2022 yılı ilk ek bütçesinin ise havayolu şirketlerine destek olarak 5,7 milyon Euro’luk bir rakam içerdiğini yazan Alithia gazetesi, planın pandemi dönemini kapsadığını kaydetti.

Gazete onaylanan miktara göre, Rum Meclisi Maliye Komitesinin, bu plan temelinde havayolu şirketlerine yönelik ödenmesi gereken tutarın karşılanması amacıyla, 5.4 milyon Euro’luk krediyi serbest bırakması için yazılı onay vermeye çağrıldığını ekledi.