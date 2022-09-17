Güney Kıbrıs’ta havayolu şirketlerine Covid yüzünden meydana gelen kayıpları için 5,4 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta, havacılığın geliştirilmesi ve havacılık bağlantılarının teşvik edilmesi planı çerçevesinde, korona virüs pandemisinin sonuçlarına destek önlemi olarak, havayolu şirketlerine verilecek devlet desteğinin 20 milyon Euro’dan fazla olmasının beklendiği ifade edildi.
Gazete onaylanan miktara göre, Rum Meclisi Maliye Komitesinin, bu plan temelinde havayolu şirketlerine yönelik ödenmesi gereken tutarın karşılanması amacıyla, 5.4 milyon Euro’luk krediyi serbest bırakması için yazılı onay vermeye çağrıldığını ekledi.