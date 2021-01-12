Güney Kıbrıs’ta her iki kişiden birinin geliri pandemi nedeniyle azaldı

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta her iki kişiden birinin gelirinin pandemi yüzünden azaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Bankası”nın, pandeminin hane halkına etkisinin analiz edilebilmesine yönelik, 720 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, pandemi nedeniyle yüzde 2’lik kesimin tüm gelirini kaybettiğini, yüzde 26’lık kesimin gelirinin büyük ölçüde azaldığını, yüzde 22’sinin gelirinin de daha küçük ölçüde azaldığını yazdı.

Gazete, bu oranlara göre, her iki kişiden birinin gelirinin pandemiden olumsuz etkilendiği çıkarımının yapılabileceğini kaydetti.