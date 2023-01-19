Güney Kıbrıs’ta ilaç sıkıntısı baş gösterdi

Uluslararası piyasalarda görülen ilaç eksikliğinin son dönemde Güney Kıbrıs’ta da baş gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, en büyük eksikliğin antibiyotikler ve öksürük şuruplarında yaşandığını kaydederken; Güney Kıbrıs Eczacılık Dairesi’nin Rum ilaç şirketlerinden, ilaç üretimini azami düzeye çıkarmalarını talep ettiğini yazdı.

Gazete, ilerleyen günlerde durumun daha da kötüleşmesinin beklendiğini ve ilaç eksikliğinin, hastalıkların çoğalması nedeniyle doktorlar tarafından yazılan çok sayıda reçeteden kaynaklandığını belirtti.

Genel Sağlık Sistemi (YESİ) çerçevesinde ödenen eczacıların da zarar etmeye başladığını ve tazminat talebinde bulunduğunu kaydeden gazete, Sağlık Sigortası Kuruluşu’nun taleplere yanıt vermemesi halinde, eczacıların eczanelerini kapatacağını yazdı.