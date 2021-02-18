Güney Kıbrıs’ta ilk özel elektrik santrali için imzalar atıldı

Güney Kıbrıs’ta ilk özel konvansiyonel elektrik santrali için PEC firması ile Alman “Simens” şirketi arasında imzaların atıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kurulacak ilk özel elektrik santrali konusunda “Power Energy Cyprus” (PEC) şirketi ile Alman “Simens” şirketi arasında, üç adet jeneratör alımı anlaşmasının yaklaşık 15 gün önce imzalandığını yazdı.
Hrisohos, şirketin santralinin Larnaka’nın “Vasiliko” bölgesine kurulacağını, ilgili tüm altyapı çalışmalarının hazır olduğunu ve santralin, Rum Elektrik Kurumu AİK’in 2023 yılında doğal gazı adaya getirmesiyle üretime başlamasını öngördüklerini sözlerine ekledi.