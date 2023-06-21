Güney Kıbrıs’ta “İsrail-Helen Forumu” düzenleniyor

Güney Kıbrıs’ta dün başlayan “İsrail-Helen Forumu”nda, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğinin stratejik öneminden bahsedildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi “İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan Arasında İşbirliği Ağı” adı altında düzenlenen foruma, Rum Başkanlığı Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu ve İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in katıldığını yazdı.

Gazeteye göre, forumun koordinatörlüğünü yapan Büyükelçi Kornilios Korniliu, konuşmasında, üç ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemine işaret ettiğini kaydederek, bu işbirliğinin tüm bölgeyi güçlendirdiğini söyledi.

Habere göre, Korniliu, yakın dönemde Güney Kıbrıs’ta üç ülkenin liderlerinin katılacağı 9’uncu zirve toplantısının yapılmasının beklendiğini ifade ederek, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin katıldığı 3+1 oluşumun önemini vurguladı.

Haberde, forumun bugün tamamlanacağı ifade edildi.