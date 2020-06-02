Güney Kıbrıs’ta kayıp cenazeleriyle ilgili tedbirler

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün başkanlığını yaptığı bir toplantıda, Güney Kıbrıs’ta kayıp cenazeleriyle alakalı bir dizi önlem ve prosedüre dair karar alındığı haber verildi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, önlemlerin, cenaze törenlerinin yapılabileceği kiliselerin belirlenmesiyle alakalı olduğunu yazan Fileleftheros, törenlerin yalnızca büyük kiliselerde yapılabileceğini belirtti.

Her cenaze töreninde, kilisede bulunabilecek olan kişilerin nereye oturacağını ele almak için kilise komitesi üyelerinin hazır bulunması gerekeceğini kaydeden gazete, çelenk konulmasının çok az bir sayıyla sınırlanacağını, aynı zamanda ailenin baş sağlığı dileklerini kilisenin dışında kabul edeceğini belirtti.

Haberde, defin törenine yalnızca ailenin katılacağı da ifade edildi.

Gazeteye göre Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise konuyla ilgili açıklamasında, sağlık konularıyla ilgili adımlar attıklarını ve hiçbir şekilde “kahramanlarını andıkları şekille ilgili indirgemelerde bulunmalarının söz konusu olmadığını” ifade etti.

Rum Başkanlığı da yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda hazırlanacak olan yeni bir protokole dahil edilecek olan bir dizi önlem ve prosedüre karar verildiğini ve ilgili ailelerin de bundan haberdar edileceğini belirtti.