Güney Kıbrıs’ta kedilerdeki koronavirüs hastalığı yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor

Güney Kıbrıs’taki kedilerin yüzde 30’undan fazlasının, kedilerdeki koronavirüs hastalığı olarak bilinen FİP (Feline Infectious Peritonitis) hastalığı yüzünden öldüğü haber verildi.

Hayvanların çoğunlukla veterinere bile gidemeden öldüklerini yazan Alithia gazetesi, kedilerdeki koronavirüs hastalığı yüzünden, son zamanlarda hem vakaların, hem de ölümlerin arttığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Veteriner Dairesi Hizmetleri Müdürü Hristodulos Pipis yaptığı açıklamada, bunun kedilerde iltihaplanmaya neden olan viral bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmemesi durumuna ölümlere neden olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs’taki Veterinerler Derneği Başkan Yardımcısı Dimitris Epaminondas da açıklamasında, FİP (Feline Infectious Peritonitis) virüsünün görülme sıklığında önceki yıllara göre bir artış olduğunu ekledi.

Epaminondas, kedilerdeki koronavirüsün, FIP semptomları ve FİP virüsünün klinik tablosuna neden olan başka bir koronavirüse dönüştüğünü ekledi.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan ifadede ise, kedilerdeki ölümlerde yüzde 30’un üzerinde artış yaşandığı ifade edildi.