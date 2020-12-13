Güney Kıbrıs’ta korona vakalarında "Kara Kasım"

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının sayısının Kasım ayından itibaren yüksek artış göstermesine paralel olarak virüsten hayatını kaybedenlerini sayısında da büyük artış olduğu, Kasım ayında rekor ölüm yaşanmasına karşın Aralık ayının daha da kötü olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsü salgını sebebiyle Kasım ayında yaşanan rekor ölümlerin Aralık ayında daha da yüksek bir rakama erişmesinden endişe edildiğini yazdılar.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, salgının başladığı günden 11 Aralık tarihine kadar Korona teşhisi konulan toplam 98 kişinin ölümü gerçekleşirken, bu 98 ölümden 77’sinin ölüm sebebinin doğrudan Korona virüsü olduğunu vurguladı.

Korona sebebiyle hayatını kaybedenlerin 65’inin (yüzde 66) erkek, 33’ünün ise (yüzde 34) kadın olduklarını belirten gazete, sadece Kasım ayında ise 35 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Kasım ayındaki bu verilere karşın Aralık ayının ilk 11 gününde ise 30 kişinin Korona sebebiyle hayatını kaybettiğini, bu durumun da Aralık ayının daha da kötü geçeceği konusunda endişe yarattığını belirtti.

Dün iki kişinin daha Korona sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getiren gazete, yine dün açıklanan test sayılarına göre, 4 bin 607 PCR testi sonucunda 324 ve 7 bin 310 hızlı test sonucunda ise 202 pozitif vakaya rastlandığını aktardı.

Hızlı test sonucu pozitif çıkan 202 kişiye PCR testleri yapılacak.

1921 ÖĞRENCİ VE 122 ÖĞRETMEN KARANTİNADA

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta okulların da salgından yoğun şekilde etkilendiğini, toplamda bin 921 öğrenci ile 122 öğretmenin, gerek pozitif vaka olmaları gerekse karantinada bulunmaları sebebiyle okullardan uzak kaldıklarını yazdı.

Habere göre, 11 Aralık Cuma tarihine kadarki dönemde, 903 ilkokul, 591 ortaokul ve 427 lise öğrencisi pozitif veya temaslı oldukları için eğitimlerine devam etmiyorlar.

AŞI İÇİN ÖZEL BUZDOLABI

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın tüm AB ülkelerinde yürütülen aşı çalışması çerçevesindeki hazırlıklarında sona gelindiğini, Ocak ayı başında gelmesi beklenen 48 bin 955 doz aşının 38 aşı merkezinde yapılmasının öngörüldüğünü yazdı.

Gazete, “Pfizer” aşısının uygulanmasına ilişkin kesin planlamanın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtirken, aşının -70 derece soğukta saklanma gereksinimi olmasından ötürü ise özel iki adet buzdolabının da temin edildiğini vurguladı.