Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’taki Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısındaki artışın endişe verici şekilde büyüdüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinde artan vaka sayısının da endişe verici boyuta ulaştığı ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmelere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, hastanelere başvuran koronavirüs vakalarının yanı sıra yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış gözlemlendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs genelinde bugüne kadar 9 huzurevinde çoğunluğu yaşlılar olmak üzere toplam 224 Kovid-19 vakası (158 yaşlı, geriye kalanlar personel) belirlendiğini yazan gazete, referans hastanesinde tedavi gören hastaların yüzde 25’inin ise çeşitli huzurevi-bakımevinden gelen yaşlılar olduğunu da belirtti.

Gazete, huzurevlerinden olan ve Kovid-19 teşhisi konulan 6 yaşlıdan 5’inin nihai ölüm nedenin Kovid-19 olduğunu yazdı.

Habere göre, “Mağusa bölgesinde” bulunan ve zihinsel engellilerin kaldığı kabul merkezinde de dün 37 vaka belirlendi.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 110’a ulaştığını yazan gazete, referans hastanesindeki doluluk oranının ise sınıra dayandığını belirtti.

Gazete, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının da artış gözlemlendiğini, son 24 saatte 3 kişinin yoğun bakıma alındığını yazdı. Referans hastanesinde 4’ü ileri bakım ünitesinde olmak üzere 70; Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 12’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 24; Limasol Hastanesi’nde 12, Makarios Hastanesi’nde ise 2 bebek ile 2 annenin tedavi gördüğü kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinde dün açıklanan vaka sayısının 262 olduğunu, yapılan hızlı testler(rapid-tests) neticesinde ise 70 pozitif vakaya rastlanıldığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta, 5 bin 167’si PCR, 5 bin 665’i hızlı test olmak üzere toplam 10 bin 832 test yapıldı.

OKULLARDA DA ARTIŞ

Öte yandan Alithia gazetesi Latsion Lisesindeki enfekte zincirinin giderek büyüdüğünü buradaki vaka sayısının 39’a ulaştığını yazdı.

Habere göre bu okulda karantinaya alınan kişi sayısı ise 135 oldu.

10 AYLIK BEBEK TABURCU

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Makarios Hastanesine, geçen Cumartesi günü getirilen ve Kovid-19 teşhisi konulan 10 aylık bebeğin dün taburcu edilmesine karar verildiğini yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraam İlias konu hakkında yaptığı açıklamada bebeğin sağlık durumunun mükemmel olduğunu söyledi.

İlias, tedavi altındaki bir aylık bebeğin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ileriki günlerde onun da taburcu olmasının beklendiğini ifade etti.

İlias, Makarios Hastanesi’nde bugüne kadar, en küçüğü 17 günlük olmak üzere, 12 çocuk veya bebeğin tedavi gördüğünü belirtti.

DİPKARPAZ’DAKİ OKULLAR KAPALI

Öte yandan Politis gazetesi Dipkarpaz’daki Kıbrıslı Rumların gittiği ilkokul ve ortaokulunun, koronavirüs vakalarının belirlenmesine bağlı olarak KKTC’deki protokol nedeniyle bir hafta kapalı kalacağını yazdı.

Okulların zaten dezenfekte edildiğini ancak bir hafta süreliğine kapalı kalacağını yazan gazete dün akşam üzerine kadar Dipkarpaz’da yaşayan Rumlarla öğretmenler ve öğrencilerden toplam 9 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Bölgede yaşayan kişilere de dün testlerin yapıldığını ve sonuçların beklendiğini yazan gazete aralarında bir de bebeğin bulunduğu toplam 7 kişinin tedavi amaçlı Güney Kıbrıs’a götürüldüğünü de belirtti.

FOTİU

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun dün konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Fotiu, Dipkarpaz’da yaşayan ve koronavirüs testleri pozitif çıkan toplam 8 Kıbrıslı Rum’un sağlık durumunun iyi olduğunu, bu kişilerden 6’sının kendi isteğiyle Güney Kıbrıs’a getirildiğini belirtti.

Fotiu, diğer 2 kişinin ise karantina sürecini Kuzeyde geçirmeye karar verdiğini de söyledi.

Fotiu, ilk 2 vakanın, geçtiğimiz Cuma günü tespit edildiğini, birinin öğretmen diğerinin ise hademe olduğunu anımsattı.