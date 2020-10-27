Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 mücadelesi

Güney Kıbrıs’ta, günlük çıkan Kovid-19 vaka sayısı ve bu yöndeki gelişmeler Rum basınında büyük bir yer tutmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, 2 bin 285 test sonucunda açıklanan vaka sayısının 79’u yerel olmak üzere 91 olduğunu yazdılar.

Gazete 79 yerel vakanın, bin 48 test sonucunda belirlendiğini, bunun da her 10 kişiden 1’nin pozitif olduğunu işaret ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’taki epidemiyoloji uzmanları, bugün ve yarın çıkacak olan vaka sayılarını oldukça önemli olarak gördüklerini belirten gazete, çıkacak olan vaka sayılarının, Limasol’da alınan tedbirlerin sonuç verip vermediğini ortaya çıkaracağını yazdı.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Danışma Kurulu bugün bir toplantı gerçekleştirerek durumu değerlendirecek.

Bu arada uzmanlar da Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun talimatıyla, ülkedeki epidemiyolojik duruma paralel olarak uygulanmaya konması beklenen önerilere ilişkin belge sunacak.

Gazete alınması beklenen tedbirlerin ileriki günlerde açıklanmasının söz konusu olduğunu da belirtti.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta hastanelerde tedavi gören vaka sayısının 20-25 arasında değiştiğini ancak Cuma gününden itibaren bu sayısının aşamalı ancak istikrarlı bir şekilde arttığını yazdı.

Habere göre pandemi hastanesi olarak hizmet veren “Mağusa Hastanesi’nde”, 4’ü ileri bakım ünitesinde olmak üzere toplam 25 hasta, Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde 4, yoğun bakım ünitesinde ise 2 hasta tedavi görüyor.

OKULLARDAKİ PANDEMİ

Alithia gazetesine göre Rum eğitim sendikası OELMEK Başkanı Themis Poliviu, öğrenci ve eğitimcilerde pozitif vakaların çıkmasıyla okullardaki durumun kaotik olduğunu söyledi.

Poliviu, birçok öğretmenin ev karantinasına alınmasından dolayı derslerin yapılması noktasında karışıklıklar yaşandığını ifade etti.

Bir öğretmenin pozitif çıkması veya temaslı olarak addedilmesi durumunda okullarda izlenen prosedüre ilişkin Poliviu, öğretmenlerin 14 günlüğüne karantinaya alındığını ve uzaktan eğitimin uygulanmaya konduğunu belirtti.

Poliviu, açıklamasında ayrıca öğretmenlerin teneffüs saatlerinde, öğrenciler maske takmaya teşvik etme “avına” çıktıklarını öğrencilerin ayrıca sosyal mesafeyi korumadıklarını da söyledi.

Gazete geçtiğimiz Pazar günü toplam 19 okulda, dün ise 4 okulda daha pozitif vaka çıktığını ifade etti.

Habere göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada okullardaki durumun şu ana kadar idare edilebilir olduğunu söyledi.

2 KİŞİDEN 1’İ KORONA CEZASINI ÖDEMİYOR

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta her 2 kişiden 1’inin, pandeminin başladığı günden bugüne koronadan kaynaklanan cezaları ödemediğini yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığının, 11 Mart tarihinden itibaren uygulanmaya konan talimatından bugüne kadar 13 bin 303 vatandaşa ceza kesildiğini, bunlardan 6 bin 600’nün cezasını ödediği geriye kalan 6 bin 700’nün ise ödemediği için yargıya intikal ettiğini belirtti.