Güney Kıbrıs’ta önemli binalara anti-drone sistemi yerleştirilmesi konusunda Sayıştay’a şikayet

Güney Kıbrıs’ta önemli binalara yerleştirilmesi planlanan anti-drone sistemleriyle ilgili olarak Sayıştay Başkanlığına yapılan şikâyetin, Rum Yönetiminin ulusal güvenliği konusunu gündeme taşıdığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Odissea anti-drone Sistemlerini Araştırıyor” başlıklı haberinde, konu hakkında Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’e yapılan şikâyetin, Güney Kıbrıs’ta önemli binalara yerleştirilecek olan anti-drone sisteminin güvenirliği konusunda kuşkulara neden olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs’taki Sayıştay Başkanlığına, Rum Yönetiminin ulusal güvenliğini ve genel olarak da kamu menfaatini ilgilendiren ciddi bir şikayette bulunulduğunu yazan gazete, şikayetin Rum Polisinin ilan ettiği ve 2021 yılının Eylül ayında bir şirkete verilen bir ihaleyle alakalı olduğunu belirtti.

İhalenin, Rum Yönetimine ait kritik altyapıların, insansız hava araçlarının olası saldırılarından korunmasıyla ilgili sistemlerin temini, kurulumu ve bunların kullanımıyla ilgili eğitimle alakalı olduğunu belirten gazete, bir diğer ifadeyle bunların drone’lar olduğunu ifade etti.

Sayıştay Başkanına gönderilen şikâyet mektubuna göre, ihaleyi kazanan şirketin verdiği teklifteki teknik unsurların ortaya konan standartlarla uymadığını kaydeden gazete, söz konusu sistemin istenen hedefi sağlayıp sağlamayacağına dair ciddi kuşkular bulunduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra ve yapılan şikâyetin içeriği temelinde, hayati öneme sahip olduğu belirtilen bu projeyi hayata geçirecek olan şirket yetkililerinin gerekli niteliklere sahip olmadıklarını kaydeden gazete, ihaleyi kazanan firmanın yanlış ve yanıltıcı bilgi vermekle suçlandığını ekledi.