Güney Kıbrıs’ta pahalılığın geldiği nokta artık “asimetrik tehdit” addedildi

Güney Kıbrıs’ta pahalılığın geldiği noktanın artık “asimetrik tehdit” addedildiği ve Ukrayna’daki savaş devam ettikçe, pahalılığın daha da artacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, manşetten aktardığı haberinde gıda, akaryakıt ve elektrik enerjisi fiyatlarındaki artışın devam edeceğini kaydederken, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre en fazla fiyat artışının yüzde 35,86 ile taze sebzede, yüzde 33,13 ile bilet fiyatlarında, yüzde 32,32 ile akaryakıtta ve yüzde 18,93 ile elektrik enerjisinde kaydedildiğini yazdı.

Temel gıda fiyatlarındaki artışın da yüzde 10 olduğuna işaret eden gazete, pastane ürünlerindeki fiyat artışının da yüzde 10’un üzerinde olduğunu kaydetti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cuma günü, tüm müdahil taraflarla uluslararası krizden doğan etkileri azaltmak için bir dizi tedbir alınmasının görüşüleceği toplantı yapacağını ve tüm gözlerin bu toplantıda olduğunu belirtti.