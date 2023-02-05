Güney Kıbrıs’ta seçimlerin ilk turunun galibi Hristodulidis

Güney Kıbrıs’ta seçimlerin ilk turunun galibi Hristodulidis
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:Güney Kıbrıs’ta ilk turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galibi eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis oldu.

İkinci sırayı ise AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis aldı.

Seçimlerin ikinci turu Hristodulidis ve Mavroyannis arasında gelecek pazar günü yapılacak. 

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Rum haber kaynaklarına göre, Nikos Hristodulidis yüzde 32, Mavroyannis ise yüzde 29,6 oranında oy almayı başardı. 

DİSİ Başkanı ve şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desteklediği aday olan Averof Neofitu ise yüzde 26,1 oranında oy alabildi. 

Seçime katılım oranı yüzde 72, oy kullanmayanların oranı ise yüzde 28 oldu. 

Oyların yüzde 98,3’ü geçerli sayıldı. 

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