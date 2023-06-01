Güney Kıbrıs’ta turizm tanıtım kurumu oluşturuluyor

Güney Kıbrıs’ta turizm tanıtım kurumu oluşturulması kararı alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs turizminin ileri götürülmesi ve turistlerin cezbedilmesi maksadıyla, Bakanlar Kurulu tarafından turizm tanıtım kurumu oluşturulmasının kararlaştırıldığını söylediğini yazdı.

Gazete, 2018 yılına kadar Rum Turizm Örgütü (KOT) adı altında görev yapan ve günümüzde Turizm Müsteşarlığı’na dönüşen bir kurum varken, turizm tanıtım kurumu oluşturulması için karar alınmasının akıllarda soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti.

Habere göre Kumis, bu kurumun özel sektörle sıkı işbirliği içerisinde çalışacağını ve turizm sektöründeki meslek örgütlerinin temsilcilerinin de bu kurumda yer alacağını söyledi.

Kumis ayrıca, Güney Kıbrıs’a bu yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 37,9 oranında daha fazla turist gittiğini ifade etti.