Güney Kıbrıs’ta, Uluslararası Denizcilik Örgütüne adaylık konusundaki tartışmalar sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) aday olunması konusundaki tartışmalar gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Alithia gazetesi “Almanya, Fransa ve Danimarka Kıbrıslı Aday İstedi- IMO Adaylığı Konusunda Yeni Bilgiler İfşa Ediyoruz” başlıklı manşet haberinde, 28 Mart tarihli haberinde, Almanya’nın, IMO Genel Sekreterliği pozisyonu için AB temsilcisi olarak Güney Kıbrıs’ı desteklemeyi istediğini anımsattı.

Öte yandan, üç ülkenin kendi aralarında anlaştığını ve Rum Denizcilik eski Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in adaylığını onayladıklarını yazan gazete, Almanya yanı sıra Fransa ve Danimarka’nın da “Kıbrıslı” aday istediğini belirtti.

Haberinde, Güney Kıbrıs hükümetinin konuyla ilgili olarak kamuoyunu aldatma şeklinin hayal kırıklığını yarattığını kaydeden gazete, hükümetin başlangıçta Rum Yönetimi açısından aday olma olasılığı varsa, hükümetin buna engel olmayacağını söylediğini anımsattı.

Türkiye’nin de seçilmeye uygun olmadığını, ancak siyasi nedenlerden dolayı adaylığını koyduğunu öne süren gazete, Güney Kıbrıs’ın IMO Genel Sekreterliğine pozisyonuna adaylığı konusunda, hükümetin kritik ve trajik hatalarını, aynı zamanda öngörüde bulunma eksikliğini gösteren yeni unsurlar ortaya çıktığını ekledi.

-DİSİ Hristodulidis’in argümanını çürütüyor

Gazete, bu ara başlıklı haberinde ise, DİSİ basın sözcüsü Onufrios Kullas’ın, DİSİ partisinin, Güney Kıbrıs’ın IMO Genel Sekreterliği adaylığı konusunun Rum Meclisi Dış İşleri Komitesi tarafından tartışılması ve incelenmesini istediğini söylediğini yazdı.

Kullas, konuyla ilgili tezlerinin, hükümetin konu hakkında, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın adaylığıyla ilgili ihtimalin derinlemesine incelenip incelenemediği ve bunun destek bulup bulamayacağı konusunda görüşünü ortaya koyması yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “IMO Adaylığıyla İlgili Gerçeğin Gizlenmesi Çabası” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın IMO Genel Sekreterliği adaylığı konusunda başlangıçta kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye çalıştığını yazdı.

Hristodulidis’in başlangıçta konunun Yunanistan hükümetiyle temaslarının ardından ortaya çıktığını savunduğunu, geçen Salı akşamı ise, bunun öncesinde Güney Kıbrıs’ın adaylığını koyması ve AB üye devletleri tarafından desteklenmesi konusunda istişareler yapıldığını kabul ettiğini belirten gazete, ancak Rum kesiminin adaylığını koymadığını çünkü Güney Kıbrıs’ın adayının seçilmeye uygun olmadığının ortaya çıktığına işaret etti.

Konunun ciddi olduğunu vurgulayan gazete, konunun yetkili bakanların izahat vermeye çağrılacağı Mecliste devam edeceğini ekledi.