Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerde “Cyprus Made” ibaresi yer alacak

Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerde “Cyprus Made” ibaresi yer alacak
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Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Güney Kıbrıs’ta üretilecek ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını açıkladı.

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Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün başlayan “3’üncü Sanayi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği basın açıklamasında, ülke içi üretimi ve yurt dışı rekabeti arttırmak adına Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını söylediğini belirtti.

Habere göre, Pilidu açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin ortak kimliğe kavuşabilmesi adına bu uygulamaya geçildiğini vurguladı.

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