Güney Kıbrıs’ta vakalar artışta

Güney Kıbrıs’ta son günlerde koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesine bağlı gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta dün 431 yeni vakanın ortaya çıktığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Politis gazetesi artan vakalara bağlı olarak koronavirüsün önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerde gevşetilmeye gidilmesinin soru işareti olarak kaldığını yazdı.

Gazete Epidemiyoloji Grubu üyesi Dr. Maria Koliu’nun, bugünkü verilerin, tedbirlerde daha ileri gevşetmeye olanak sağlamadığı şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Koliu, durumun daha da netlik kazanması için 10-14 gün daha beklenmesi gerektiğini ifade etti.

4 VAKADAN 1’İ İNGİLTERE’DEKİ MUTASYON VARYANTI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) gönderilen örneklere yapılan incelemeler neticesinde Güney Kıbrıs’taki her 4 vakadan 1’inde (yüzde 25.7), İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ECDC’ye gönderilen pozitif testlere yapılan incelemelerin, toplum içerisinde var olan yeni en bulaşıcı virüs mutasyonunun, toplumda hastalığın geniş bir şekilde yayılmasına, vakalarda ve hastaneye yatışlarda artışa neden olduğunu ifade etti.

BAF HASTANESİ’NDE HAZIRLIK

Politis gazetesi, Baf Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi’nin planlamasına dayalı olarak, Covid-19 vakalarının tedavisi için hazırlandığını yazdı.

Bu planlamanın, geçtiğimiz ay, referans hastanesinin yanı sıra Güney Lefkoşa ve Limasol’daki hastanelerin kapasitesinin aşıldığı zaman yapıldığını yazan gazete, bu çerçevede Baf Hastanesi personelinin eğitildiğini belirtti.

1’İNCİ DOZ AŞI OLAN 80 YAŞINDAKİ KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ilk doz aşısını alan 80 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmeye başlamasıyla birlikte antikor tartışmalarını da gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Larnaka-Mağusa Hastanesi yetkilisi Amalia Hacıyannis, konu hakkında yaptığı açıklamada, ilk doz aşısını alan 80 yaşındaki bir kişinin hastanede tedavi gördüğünü teyit etti.

Hacıyannis, bahse konu kişinin, Mart ayı başında ilk doz aşısını aldıktan hemen sonra koronavirüs belirtileri nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Lefkoşa Üniversitesi Eczacılık Bölümü öğretim görevlisi Hristos Petru yaptığı açıklamada birçok insanın aşı olduktan sonra az sayıda antikor alacağını, bunun da aşının çalışmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Petru yapılmakta olan birçok antikor testinin, aşıdan sonra geliştirilen antikorları ölçmek için spesifik olmadığını da söyledi.

ASTRA ZENECA AŞILARI

Fileleftheros gazetesi, AstraZeneca aşılarının kullanımının 9 ülkede kaldırıldığına dair haberlerin Güney Kıbrıs’ta da endişeye neden olduğunu yazdı.

Gazete, sıkıntının aşıların tümünde değil, yaklaşık 1 milyon dozluk ABV5300 koduyla üretilen kısmında olduğu açıklanırken, ilgili üretimden küçük bir partinin Güney Kıbrıs’a da gönderildiğini belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs bu aşılarını kullanımını askıya aldı.

ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta, ya temaslı ya da koronavirüs olması nedeniyle okula gidemeyen öğretmen ve öğrenicilerin sayısının önemli ölçüde fazla olduğunu, bunun da eğitimde birtakım sorunlara neden olduğunu yazdı.

Habere göre eğitim sendikası POED Başkanı Miria Vasiliu, konu hakkında yaptığı açıklamada öğretmen eksikliğinin giderilemediğini, örneğin geçtiğimiz Pazartesi 100 öğretmen eksiğinin bulunduğunu belirtti.

Vasiliu, Güney Kıbrıs’ta hakim olan epidemiyolojik olguların, okullardaki durumu da büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.