Güney Kıbrıs’ta “Volt Kıbrıs” isimli yeni siyasi parti kuruldu

Güney Kıbrıs’ta “Volt Kıbrıs” isimli yeni bir siyasi parti kurulduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yeni oluşumun özünde Konstandinos Hristofidis’in “Yeni Dalga-Öteki Kıbrıs” adlı siyasi hareket ve “Kıbrıs İçin Mağusa” Hareketi müttefiki olduğunu yazdı.
Öte yandan Politis gazetesi ise, “Volt Kıbrıs”ın “Yeni Dalga” ile “Kıbrıs İçin Mağusa” partilerinin birleşimiyle oluşturulduğunu ve 3 Aralık’ta kongre düzenleyerek üyelerini seçeceğini kaydetti.
Haberde, partinin e-devlet, ekonomik yenilenme, sosyal eşitlik, küresel denge, vatandaşın siyasete katkısı ve AB reformu gibi alanlara odaklanacağı ifade edildi.