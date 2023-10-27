Güney Kıbrıs’ta “Volt Kıbrıs” isimli yeni siyasi parti kuruldu

Güney Kıbrıs’ta “Volt Kıbrıs” isimli yeni bir siyasi parti kurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni oluşumun özünde Konstandinos Hristofidis’in “Yeni Dalga-Öteki Kıbrıs” adlı siyasi hareket ve “Kıbrıs İçin Mağusa” Hareketi müttefiki olduğunu yazdı.

“Volt Kıbrıs”ın, 30’dan fazla Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren “Volt Europa” üyesi olduğunu kaydeden gazete, hedefinin de Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ile eşit imkan ve haklara sahip birleşik, demokratik ve federal bir Avrupa fikrini ileri götürmek olduğunu yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi ise, “Volt Kıbrıs”ın “Yeni Dalga” ile “Kıbrıs İçin Mağusa” partilerinin birleşimiyle oluşturulduğunu ve 3 Aralık’ta kongre düzenleyerek üyelerini seçeceğini kaydetti.

Haberde, partinin e-devlet, ekonomik yenilenme, sosyal eşitlik, küresel denge, vatandaşın siyasete katkısı ve AB reformu gibi alanlara odaklanacağı ifade edildi.