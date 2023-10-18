Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 52 bin otomobilde sorunlu parçalar var

Güney Kıbrıs’ta trafiğe çıkan yaklaşık 52 bin otomobilde sorunlu parçalar bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, otomobil üreticilerinin sorunlu parçaları bulunan araçlarla ilgili bilgilendirme yaptığını ve bu parçaların değiştirilmesini tavsiye ettiğini, ancak bu tavsiyenin hiçbir zaman yerine getirilmediğini yazdı.

Gazete, hepsinden kötüsünün, yetkililerin kendi aralarında koordine olamaması ve topu birbirlerine atmaları olduğunu kaydederek, konunun dünkü Meclis Ticaret Komitesi’nde görüşüldüğünü belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis, 2017’den bu yana Güney Kıbrıs’taki otomobillerde yapılması gereken parça değişimleriyle ilgili 98 bin bilgilendirme yapıldığını ve bunlardan 46 bininin bu uyarıyı dikkate alarak parça değişimi yaptırdığını söyledi.

Vafiadis, yapılan çağrılardan hepsinin, yaralanma ya da ölüm tehlikesi barındıran parçalarla ilgili olmadığını kaydederken, yine de yaklaşık 52 bin aracın problemli parçalarla trafiğe çıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Araç Muayene Dairesi’nin sorunlu hava yastıkları konusunda topu vatandaşa attığını yazdı.

Haberde, daire tarafından otomobilindeki sorunlu parçayı değiştirmeyen sürücülerin otomobillerine muayeneden geçiş yazısı verilmemesi veya mevcut yazının iptal edilmesi yönünde tedbir alınmasının gündemde olduğu ifade edildi.