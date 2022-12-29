Güney Kıbrıs’ta yangınlarla mücadele için Birleşik Koordinasyon Merkezi kurulması hedefleniyor

Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Stefi Draku, yangınlarla mücadele için aşamalı olarak, toplam maliyeti 6,1 milyon Euro olan Birleşik Koordinasyon Merkezi kurulmasının hedeflendiğini söyledi.
Habere göre Draku, yangınlarla daha etkin mücadele için İtfaiye’nin 2023 yılı bütçesinde yüzde 12,7 oranında artış yapıldığını ve bütçenin 50,7 milyon Euro’ya yükseltildiğini belirtti.
Draku, gönüllü itfaiyecilerin doğru eğitimi alarak yangınlarla mücadeleye katılabilmesine yönelik yasa tasarısı hazırlandığını kaydetti.