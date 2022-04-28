Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden Pakistanlılar ülkelerine iade edildi

Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden Pakistanlıların Salı günü, Güney Kıbrıs-Almanya ortak operasyonu ve FRONTEX’in katkılarıyla ülkelerine iade edildikleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Muhaceret Dairesi işbirliğinde, Güney Kıbrıs’ın Pakistan’a yönelik ilk ortak operasyona iştirak ettiğini ve az sayıda Pakistanlının ülkesine iade edildiğini yazdı.

Haberde, bu katılımın, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile son görüşmesinde varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.