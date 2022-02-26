Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ukrayna'lılardan protesto

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 100 kadar Ukraynalı’nın, dün Limasol’un merkezinde, Rusya’nın Ukrayna saldırısını kınayan protesto gösterisi düzenlediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, eski Limasol Limanı çevresinde toplanan Ukraynalıların, basına yaptıkları açıklamalar çerçevesinde, Ukrayna halkına yardım etmeleri için Güney Kıbrıs ve tüm dünyaya çağrıda bulunduğunu yazdılar.

Bazı Ukraynalıların “Kıbrıs halkının, 1974 tecrübesine sahipken bombalarla uyanmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiği” şeklinde açıklama yaptığını da yazan gazete protestocuların ayrıca, Rusya’nın SWIFT (paranın hızla sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi) ödeme sisteminden çıkarılması için Güney Kıbrıs’ın desteğini de talep ettiğini belirtti.

DİĞER BÖLGELERDE DE PROTESTO

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalıların, Larnaka ve Baf’ta da dün protesto gösterisi yaptığın yazdı.

Habere göre Larnaka marinasında toplanan protestocular, ellerindeki pankartlar ve gözyaşlarıyla birlikte Putin aleyhine sloganlar attılar.

Ukraynalılar “Ukrayna’da bulunan çocuklarımız için endişe duyuyoruz, bombalamalar var, hemen hemen bütün havalimanları tahrip edildi” ifadelerini kullandı.

Baf’ta toplanan Ukraynalılar da ellerinde “Kıbrıs 74’ü Hatırla”, “Stop swift for Russia”, “Savaşı durdurun, Putin’i durdurun” şeklinde yazılı pankartlar taşıdılar.

BELEDİYELERDEN YARDIM

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Belediyeler Birliği’nin, hükümetle iş birliği içerisinde, Güney Kıbrıs’taki Ukrayna elçiliğinin çağrısına kulak vererek, Ukrayna halkı için yardım toplanmasına karar verdiğini yazdı.

Habere göre Belediyeler Birliği, özellikle kuru gıda, konserve, peksemet, bisküvi ve diğer çeşit gıda ürünlerinin toplanmasına karar verdi.

Gazete haberinde ayrıca hükümetin, Ukrayna’ya maddi yardım gönderilmesi için özel bir banka hesabı açtığını da yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’taki Ukrayna elçiliğinin, hükümetten ilaç ve tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu da belirtti.